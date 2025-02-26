Il retroscena: "Provammo a portare Valentini a Roma, lo proposi alla Lazio. Boca voleva per 3-4 milioni"

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, Pedro Pasculli ha svelato un retroscena su Nicolas Valentini e la Lazio, prima del suo arrivato alla Fiorentina: "Io sono andato con un amico a proporlo alla La...

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, Pedro Pasculli ha svelato un retroscena su Nicolas Valentini e la Lazio, prima del suo arrivato alla Fiorentina: "Io sono andato con un amico a proporlo alla Lazio. Sono stato nell'ufficio di Fabiani perché il Boca lo voleva cedere per una cifra tra i 3 e i 4 milioni. Noi avevamo un buon rapporto con Riquelme e provammo a portarlo a Roma poi però è andato alla Fiorentina. In futuro sarà uno dei difensori più forti per la Nazionale argentina. I viola hanno fatto un ottimo acquisto".