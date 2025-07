Pedullà: “Valentini è sul mercato, chiuso da Ranieri. La Fiorentina non vuole darlo in prestito ma definitivo”

Nel corso della diretta su Passione Fiorentina (ogni martedi e venerdi dalle 14 su You Tube e Twitch), il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato della situazione Valentini, in uscita dalla Fiorentina, queste le sue parole:

“Quando fai un’operazione a zero hai sempre vinto. La Fiorentina giustamente non ha pagato i soldi per anticipare. Quando lui è arrivato a gennaio ha trovato ingolfato con delle gerarchie chiare. Adesso è tornato, togli Viti, non consideriamoli, ma anche senza Viti non gioca perché c’è Ranieri, perché ce ne sono altri come Comuzzo. Ad oggi la Fiorentina non vuole ridarlo in prestito. Se Valentini è sul mercato, evidentemente a Pioli sta bene Pongracic, Viti, Comuzzo e Ranieri. E c’è anche Pablo Marí”.