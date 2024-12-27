Gazzetta: “Valentini è un giocatore che si adatta, sarà il vice Ranieri ma servirà tempo”

Valentini arriva a parametro zero dal Boca

Dentro Nicolas Valentini, fuori Martinez Quarta. Ci sarà questo cambio in casa Fiorentina che riguarda principalmente la difesa. Un sostituzione tutta argentina che si concretizzerà nei prossimi giorni. Firenze accoglierà infatti Nicolas Valentini, in arrivo a parametro zero dal Boca Juniors. I dirigenti viola sono stati bravi ad anticipare la concorrenza e ad aggiudicarsi il talento del centrale. Chi lo conosce parla di un giocatore in grado di adattarsi molto velocemente. Centrale di una difesa a 4, sarà il sostituto ideale di Luca Ranieri.

Certo è che servirà tempo, visto che Valentini è fermo dal 10 aprile messo fuori rosa dal Boca. Un preparato l'ha seguito in questi mesi, ma prima di scendere in campo, Palladino dovrà fargli trovare il ritmo partita. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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