Per la prossima settimana è in programma un incontro tra la Fiorentina e l’Hellas Verona per trattare due difensori centrali: stiamo parlando di Nicolás Valentini e Matías Moreno. Per Matías Moreno c’è anche l’interesse di squadre spagnole come Espanyol e Levante, capace di vincere LaLiga 2 e ottenere la promozione in prima divisione. Il difensore classe 2001 ex Boca Junior ha già giocato in gialloblù, dove ha disputato gli ultimi 6 mesi della stagione 2024/25. Lo scrive Gianluca Di Marzio.