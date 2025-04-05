Verona, Zanetti loda Valentini: "Incide per la sua garra. Lui incarna perfettamente la nostra piazza"

Il tecnico dell'Hellas Verona, Paolo Zanetti, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Torino. L'allenatore degli Scaligeri mostra il suo apprezzamento per Nicolas Valentini, i...

Il tecnico dell'Hellas Verona, Paolo Zanetti, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Torino. L'allenatore degli Scaligeri mostra il suo apprezzamento per Nicolas Valentini, il difensore argentino arrivato a gennaio in prestito secco dalla Fiorentina. Queste le sue parole riportate da TMW:

"Valentini ha influito da un punto di vista caratteriale, ha garra ed incarna perfettamente la nostra piazza, i due ragazzi (Coppola e Ghilardi ndr) hanno davanti un futuro importante, lo stanno dimostrando ma devono restare sul pezzo"