Colasanto: “Inspiegabile che Valentini abbia giocato zero minuti in viola. È uno sbaglio della società”

Nel corso del pomeriggio di Radio FirenzeViola, è intervenuto Filippo Colasanto, intermediario ed esperto di calcio argentino, per commentare il possibile ritorno in prestito di Nicolás Valentini all’Hellas Verona. Queste le sue parole:

“Conosco bene il procuratore di Nicolás e cercherò di capire perché non me ne capacito. Io l’avevo proposto al Milan Valentini, è un giocatore importante, che viene da un ambiente mica male come il Boca Juniors. Non ho capito nemmeno il suo prestito a gennaio, pensate adesso: lui è uno abituato a giocare titolare alla Bombonera, che è l’inferno davvero. Mi sembra più che pronto per giocare ai livelli della Fiorentina, è incomprensibile che non abbia ancora giocato un minuto con la maglia della Fiorentina, secondo me è uno sbaglio della società questo”.

Parole chiare anche su Lucas Beltrán, altro argentino che ha faticato a imporsi in maglia viola:

“Anche lui viene dal River Plate, è di una qualità assoluta. Io l’ho visto anche dal vivo, secondo me è una seconda punta, un ragazzo che gioca bene di sponda e appoggiandosi su un altro attaccante. Poi ha fatto anche il centravanti facendo tanti gol al River. Non so perché non ha reso così a Firenze, anche per me è inspiegabile”.