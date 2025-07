Secondo quanto riportato da TMW, il difensore argentino Nicolas Valentini è ormai a un passo dal fare il suo ritorno all’Hellas Verona. In queste ore gli scaligeri hanno raggiunto un’intesa di massimo con la Fiorentina per riprenderlo con la formula del prestito, inserendo un diritto di riscatto tra i 3 e i 4 milioni di euro, con il 50% della futura rivendita che però rimarrebbe – a quel punto – appannaggio dei toscani in maglia viola