Esordio per Valentini con la maglia del Verona: il difensore in campo dopo lo 0-5 dell'Atalanta

Esordio con la maglia del Verona per Nicolas Valentini. Il difensore argentino era arrivato a Firenze a parametro zero in questa sessione invernale, poi mandato in prestito secco fino a giugno 2025. I...

Esordio con la maglia del Verona per Nicolas Valentini. Il difensore argentino era arrivato a Firenze a parametro zero in questa sessione invernale, poi mandato in prestito secco fino a giugno 2025. Il classe 2001 ha fatto oggi il suo esordio, peraltro non da sogno, considerate le circostanze: infatti la squadra guidata da Zanetti è sotto di 5 reti contro un'Atalanta schiacciasassi, ed è in evidente difficoltà. Valentini è subentrato al minuto 69, prendendo il posto di Daniliuc.

Fagioli: “Vlahovic mi ha detto che a Firenze si sta benissimo. Allegri mi ha consigliato la Fiorentina”

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