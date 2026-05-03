Corriere dello Sport evidenzia: "Valentini forse non sarà un esubero"

Paratici pronto a rimboccarsi le maniche

L’altro filone impellente è quello dei prestiti. Di rientro e da riscattare. Brescianini e Fabbian rimarranno a seguito della salvezza, pure Rugani se raggiungerà le 5 presenze da almeno 45 minuti. Solomon si vedrà, Harrison tornerà in Inghilterra. I prestiti di rientro rappresenteranno la vera patata bollente. La Fiorentina rischia di dover sistemare sedici giocatori più due, Infantino e Lucchesi, nel caso non si attivassero i rispettivi obblighi di riscatto. Probabilmente qualcuno non rappresenterà un esubero, vedi Martinelli ma forse anche Valentini. Fabio Paratici è pronto a rimboccarsi le maniche, questo è poco ma sicuro. Lo scrive il Corriere dello Sport.