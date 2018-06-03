Olè, alla Fiorentina piace Frank Fabra. Terzino sinistro ai mondiali con la Colombia
Secondo quanto riportato da Olè, testata giornalistica Argentina, la Fiorentina sarebbe interessata a Frank Fabra, terzino sinistro di proprietà del Boca Juniors che parteciperà al mondiale con la Col...
A cura di Redazione Labaroviola
03 giugno 2018 21:18
Secondo quanto riportato da Olè, testata giornalistica Argentina, la Fiorentina sarebbe interessata a Frank Fabra, terzino sinistro di proprietà del Boca Juniors che parteciperà al mondiale con la Colombia. Sarebbe piaciuto a Corvino per la prestazione offerta in amichevole contro l’Egitto. Seguiranno sviluppi