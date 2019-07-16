Skysport, sfuma l'arrivo di De Rossi? Il Boca gli offre un contratto di 8 mesi. L'ingaggio..

Daniele De Rossi pare orientato a rimandare l'addio al calcio. Il suo amico Nicolas Burdisso, ora ds degli Xeneizes lo avrebbe convinto ad approdare al Boca Juniors. Come riportato dall'emittente Sky...

Daniele De Rossi pare orientato a rimandare l'addio al calcio. Il suo amico Nicolas Burdisso, ora ds degli Xeneizes lo avrebbe convinto ad approdare al Boca Juniors. Come riportato dall'emittente Sky Sport, infatti, l'ormai ex capitano della Roma sembra orientato ad accettare la proposta del Boca Juniors. I contatti degli ultimi giorni sarebbero stati decisivi. De Rossi avrebbe detto sì alla nuova avventura in Argentina. Per lui pronto un contratto di otto mesi da 500.000 euro. Niente esperienza in viola per il centrocampista? A breve novità..