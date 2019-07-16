Labaro Viola

Skysport, sfuma l'arrivo di De Rossi? Il Boca gli offre un contratto di 8 mesi. L'ingaggio..

Daniele De Rossi pare orientato a rimandare l'addio al calcio. Il suo amico Nicolas Burdisso, ora ds degli Xeneizes lo avrebbe convinto ad approdare al Boca Juniors. Come riportato dall'emittente  Sky...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 luglio 2019 23:18
Skysport, sfuma l'arrivo di De Rossi? Il Boca gli offre un contratto di 8 mesi. L'ingaggio.. - Foto Fabio Rossi/AS Roma/LaPresse 26/05/2019 Roma(Italia) Sport Calcio Roma-Parma Campionato Italiano Serie A TIM 2018/2019 - Stadio Olimpico Nella foto: Daniele De Rossi nella sua ultima partita da calciatore Photo Fabio Rossi/AS Roma/LaPresse 26/
Foto Fabio Rossi/AS Roma/LaPresse 26/05/2019 Roma(Italia) Sport Calcio Roma-Parma Campionato Italiano Serie A TIM 2018/2019 - Stadio Olimpico Nella foto: Daniele De Rossi nella sua ultima partita da calciatore Photo Fabio Rossi/AS Roma/LaPresse 26/
News
De Rossi
Calciomercato Fiorentina
Boca Juniors
As Roma
Buenos Aires
Burdisso Boca
Campionato Argentino
Condividi

Daniele De Rossi pare orientato a rimandare l'addio al calcio. Il suo amico Nicolas Burdisso, ora ds degli Xeneizes lo avrebbe convinto ad approdare al Boca Juniors. Come riportato dall'emittente  Sky Sport, infatti, l'ormai ex capitano della Roma sembra orientato ad accettare la proposta del Boca Juniors. I contatti degli ultimi giorni sarebbero stati decisivi. De Rossi avrebbe detto sì alla nuova avventura in Argentina. Per lui pronto un contratto di otto mesi da 500.000 euro. Niente esperienza in viola per il centrocampista? A breve novità..

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok