Corriere della Sera, De Rossi è diviso tra il club del Boca Junior e l'idea di ritirarsi dal calcio
L’ex bandiera della Roma, Daniele De Rossi non ha ancora risolto i suoi dubbi dopo la vacanza alle Maldive. È tornato in Italia, Daniele Pradè e Vincenzo Montella gli avevano inviato dei messaggi anch...
L’ex bandiera della Roma, Daniele De Rossi non ha ancora risolto i suoi dubbi dopo la vacanza alle Maldive. È tornato in Italia, Daniele Pradè e Vincenzo Montella gli avevano inviato dei messaggi anche quando il giocatore si trovava nell’Oceano Indiano. La Fiorentina sembrava la destinazione ideale, ma nelle ultime ore sono aumentati i timori dei tifosi romanisti. Così è diviso fra la clamorosa decisione di finire la carriera o andara dal ex compagno della Roma, Burdisso al Boca Junior invece di venire a Firenze. Difficilmente resterà in Italia ma a breve prenderà decisione definitiva.
Corriere della Sera