Corriere della Sera, De Rossi è diviso tra il club del Boca Junior e l'idea di ritirarsi dal calcio

L’ex bandiera della Roma, Daniele De Rossi non ha ancora risolto i suoi dubbi dopo la vacanza alle Maldive. È tornato in Italia, Daniele Pradè e Vincenzo Montella gli avevano inviato dei messaggi anch...

A cura di Redazione Labaroviola 29 giugno 2019 09:30

Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com De Rossi

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