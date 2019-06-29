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Corriere della Sera, De Rossi è diviso tra il club del Boca Junior e l'idea di ritirarsi dal calcio

L’ex bandiera della Roma, Daniele De Rossi non ha ancora risolto i suoi dubbi dopo la vacanza alle Maldive. È tornato in Italia, Daniele Pradè e Vincenzo Montella gli avevano inviato dei messaggi anch...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 giugno 2019 09:30
Corriere della Sera, De Rossi è diviso tra il club del Boca Junior e l'idea di ritirarsi dal calcio - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com De Rossi
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com De Rossi
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L’ex bandiera della Roma, Daniele De Rossi non ha ancora risolto i suoi dubbi dopo la vacanza alle Maldive. È tornato in Italia, Daniele Pradè e Vincenzo Montella gli avevano inviato dei messaggi anche quando il giocatore si trovava nell’Oceano Indiano. La Fiorentina sembrava la destinazione ideale, ma nelle ultime ore sono aumentati i timori dei tifosi romanisti. Così è diviso fra la clamorosa decisione di finire la carriera o andara dal ex compagno della Roma, Burdisso al Boca Junior invece di venire a Firenze. Difficilmente resterà in Italia ma a breve prenderà decisione definitiva.

Corriere della Sera

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