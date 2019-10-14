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Il Boca è gia stufo di De Rossi, non gioca mai ed è sempre infortunato. Possibile addio imminente

Potrebbe essere già finita l’avventura di Daniele De Rossi al Boca Juniors. Secondo quanto riportato dalla stampa argentina, infatti, l’idillio tra l’ex capitano della Roma e il club sarebbe già termi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 ottobre 2019 03:26
Il Boca è gia stufo di De Rossi, non gioca mai ed è sempre infortunato. Possibile addio imminente - LA PLATA, ARGENTINA - AUGUST 13: Daniele De Rossi of Boca Juniors looks on during a match between Boca Juniors and Alamgro as part of Round of 32 of Copa Argentina 2019 at Estadio Ciudad de La Plata on August 13, 2019 in La Plata, Argentina. (Photo b
LA PLATA, ARGENTINA - AUGUST 13: Daniele De Rossi of Boca Juniors looks on during a match between Boca Juniors and Alamgro as part of Round of 32 of Copa Argentina 2019 at Estadio Ciudad de La Plata on August 13, 2019 in La Plata, Argentina. (Photo b
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Potrebbe essere già finita l’avventura di Daniele De Rossi al Boca Juniors. Secondo quanto riportato dalla stampa argentina, infatti, l’idillio tra l’ex capitano della Roma e il club sarebbe già terminato.

Dietro alla possibile separazione ci sarebbero da un lato i continui problemi fisici del centrocampista, dall’altro le imminenti elezioni societarie. Se nelle elezioni non venissero infatti confermati il presidente Angelici e l’attuale apparato dirigenti (su tutti il ds Burdisso), De Rossi potrebbe fare le valigie in anticipo indipendentemente dal contratto firmato con gli xeneizes fino a metà 2020.

De Rossi fin qui ha totalizzato solo 336’ di gioco. La Nacion parla di un’operazione importante a livello di immagine, ma non altrettanto a livello sportivo. Per questo Infobae non ha dubbi: l’addio anticipato è possibile.

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