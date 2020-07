De Rossi: “Ho in mente di allenare il Boca Juniors”. Sfumata l’idea per la panchina della Fiorentina?

Nell’intervista rilasciata al quotidiano “La Nacion”, Daniele De Rossi ha dichiarato che il suo sogno nel cassetto è quello di allenare il Boca Juniors:

“La mia idea è quella di tornare al Boca come allenatore. Forse sono l’ultimo della lista, ma la mia idea è quella lì. Se le cose fossero andate bene, avrei incontrato Burdisso che mi avrebbe iniziato alla carriera da allenatore nel club. Questo però fu prima che iniziassero i miei piccoli problemi familiari”.

Prosegue De Rossi: “Il giorno in cui ho firmato la risoluzione con il Boca ero nei loro uffici e, alzando la testa, ho visto la Copa Libertadores in vetrina; mi sono detto: ‘Non ho lasciato niente da giocatore in questa squadra, per questo motivo voglio tornare come allenatore perchè è nel mio cuore”.

Nell’intervista l’ex capitano della Roma non parla di Italia e ne tantomeno di Fiorentina, che sia sfumato definitivamente il suo possibile approdo alla squadra Viola dopo queste dichiarazioni?