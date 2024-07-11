Di Marzio annucia: "Fissate già per domani in Argentina le visite mediche di Valentini"

L'esperto di calciomercato conferma quanto anticipato, il centrale del Boca sarà viola e si sottoporrà nelle prossime ore alle visite mediche

Nella giornata di domani, venerdì 12 luglio, Nicolas Valentini sosterrà le visite mediche con la Fiorentina. Il difensore del Boca, come vi avevamo raccontato diventerà un giocatore viola, e svolgerà le visite in Argentina. Firmerà per 4 anni e mezzo fino al 2029.

Il difensore centrale classe 2001 ha il contratto in scadenza col Boca Juniors il 31 dicembre. La Fiorentina ne ha approfittato e già da un giorno la trattativa per portarlo in Italia era ormai ai dettagli. Nella giornata di venerdì 11 luglio sosterrà le visite mediche in patria. Il club viola ora deciderà se pagare un indennizzo per anticipare il suo arrivo.

Lo riporta https://gianlucadimarzio.com/

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