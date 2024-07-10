Di Marzio conferma: "Operazione Valentini definita, per lui contratto fino al 2029"
Pradè avrebbe anticipato la concorrenza e forte di un accordo col giocatore per Gennaio starebbe trattando col Boca per anticiparne l'arrivo
La Fiorentina sta cercando di rafforzare la rosa quanto più possibile in vista della prossima stagione. Il club viola vuole chiudere Nicolas Valentini, difensore del Boca Juniors che interessava anche alla Roma. La Fiorentina vuole trovare l'accordo per cercare di prenderlo a zero a scadenza: il contratto di Valentini con il Boca scade il 31 dicembre. Il club viola vuole dunque bloccare il calciatore per gennaio 2025 con un contratto di 4 anni e mezzo: poi si valuterà se anticipare o meno il suo arrivo. Nel frattempo, è stata trovata un'intesa di massima. Appena la trattativa si chiuderà, verrano effettuate le visite mediche in Argentina.
Lo riporta gianlucadimarzio.com
Euro 2024: L’Inghilterra è in finale, una rasoiata di Watkins allo scadere condanna l’Olanda
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