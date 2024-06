Gazzetta: “La Fiorentina punta Valentini del Boca Juniors. Concorrenza Inter e Lazio”

Uno dei reparti che per adesso sembrano più sicuri in casa viola è la difesa. Ma certamente un altro centrale potrebbe arrivare per completare il pacchetto, la Fiorentina guarda ancora in Argentina. Dal Boca Juniors arriva l’ccasione di Nicolas Valentini, seguito da Burdisso negli scorsi mesi. Il classe 2001 è stato fuori rosa per non aver rinnovato, ed è un parametro zero che fa gola. Tra le altre anche l’Inter e la Lazio lo hanno osservato. La Fiorentina punta forte su di lui. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE, FIORENTINA SU ZANIOLO