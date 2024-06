Di Marzio rivela: “La Fiorentina ha cercato di prendere in prestito Zaniolo. Concorrenza Atalanta”

Sirene di mercato italiane per Nicolò Zaniolo, che potrebbe tornare in Serie A nella prossima stagione. Il trequartista ex Roma non è infatti stato riscattato dall’Aston Villa, e farà ritorno al Galatasaray. Su di lui, però, c’è l’interesse di Fiorentina e Atalanta.Tra le due squadre la viola sembra essere quella più forte per il calciatore italiano. La dirigenza dei toscani ha infatti fatto un tentativo di prestito al Galatasaray.

Qualora l’affare dovesse concretizzarsi si tratterebbe di un ritorno alla Fiorentina per Zaniolo, che ha giocato nelle giovanili viola per 6 anni prima di passare alla Virtus Entella.C’è concorrenza per la Fiorentina, però, perché anche l’Atalanta si è mossa per il calciatore ex Roma. I nerazzurri, dopo aver risolto la situazione legata al riscatto di De Ketelaere, si sono mossi per Zaniolo. Lo scrive Gianluca Di Marzio