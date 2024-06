Corriere dello Sport: “Retegui? Fiorentina pronta ad offrire 20 milioni più bonus. Oltre non andrà”

Mateo Retegui, obiettivo numero uno per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione. Il Genoa chiede 30 milioni di euro, la Fiorentina ha detto no. La valutazione tecnica però non cambia nei confronti del centravanti italo-argentino, così come il pensiero che possa essere il riferimento giusto per il gioco di Palladino e l’attacco della Fiorentina, e allora ci sarà un tentativo al rialzo: da venti milioni bonus compresi a venti milioni più bonus. Oltre, da Firenze, no di sicuro. Lo scrive il Corriere dello Sport.

