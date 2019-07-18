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De Rossi va al Boca Juniors in Argentina, sistemato anche il piano contrattuale. La partenza...

Secondo il giornalista Gianluca Di Marzio, ex centrocampista della Roma De Rossi andrà al Boca Juniors già nel weekend. Ha sistemato il suo contratto ed è pronto per la sua nuova avventura in un grand...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 luglio 2019 18:20
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Secondo il giornalista Gianluca Di Marzio, ex centrocampista della Roma De Rossi andrà al Boca Juniors già nel weekend. Ha sistemato il suo contratto ed è pronto per la sua nuova avventura in un grande club.

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