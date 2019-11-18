Ex obiettivi viola, De Rossi rinnova con il Boca Juniors fino al 2021 senza aspettare le elezioni presidenziali. Addio Fiorentina...
Secondo quanto riporta il prestigioso quotidiano sportivo sudamericano Olè, Daniele De Rossi avrebbe deciso di rinnovare il suo contratto con il Boca Juniors fino al 2021. L'ex centrocampista della Ro...
Secondo quanto riporta il prestigioso quotidiano sportivo sudamericano Olè, Daniele De Rossi avrebbe deciso di rinnovare il suo contratto con il Boca Juniors fino al 2021. L'ex centrocampista della Roma, in estate fortemente nel mirino della Fiorentina, avrebbe quindi scelto di continuare la sua avventura alla Bombonera senza nemmeno attendere le prossime elezioni presidenziali che si terranno l'8 dicembre. Sfuma, quindi, un suo possibile passaggio in viola nel mercato di gennaio, alimentato per alcune settimane da rumors che volevano l'ex giallorosso insoddisfatto dell'esperienza in Argentina.