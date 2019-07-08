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Oltre ai viola anche l'Olympique Marsiglia segue Benedetto. Per ora non hanno presentato offerte

Secondo ESPN, Dario Benedetto attaccante del Boca Juniors è nelle mire non solo della Fiorentina ma anche dell'Olympique Marsiglia che cerca un buon sostituto di Mario Balotelli. Al momento non ha eff...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 luglio 2019 21:05
Oltre ai viola anche l'Olympique Marsiglia segue Benedetto. Per ora non hanno presentato offerte -
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Secondo ESPN, Dario Benedetto attaccante del Boca Juniors è nelle mire non solo della Fiorentina ma anche dell'Olympique Marsiglia che cerca un buon sostituto di Mario Balotelli. Al momento non ha effettuato nessuna offerta.

 

 

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