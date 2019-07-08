Oltre ai viola anche l'Olympique Marsiglia segue Benedetto. Per ora non hanno presentato offerte
Secondo ESPN, Dario Benedetto attaccante del Boca Juniors è nelle mire non solo della Fiorentina ma anche dell'Olympique Marsiglia che cerca un buon sostituto di Mario Balotelli. Al momento non ha eff...
A cura di Redazione Labaroviola
08 luglio 2019 21:05
Secondo ESPN, Dario Benedetto attaccante del Boca Juniors è nelle mire non solo della Fiorentina ma anche dell'Olympique Marsiglia che cerca un buon sostituto di Mario Balotelli. Al momento non ha effettuato nessuna offerta.