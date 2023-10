Nardella attacca: “Volevamo far fare lo stadio a Commisso ma il comune è vittima della burocrazia”

Ai microfoni di Lady Radio ha parlato il sindaco di Firenze Dario Nardella. Queste le sue parole: “E’ stata una bellissima giornata ieri al Viola Park, complimenti a Commisso e a chi ha realizzato questa meravigliosa opera. Come mai non ho fatto fare lo stadio a Rocco? In realtà, volevamo fare fare lo stadio Franchi a Commisso, ci abbiamo provato in tutti i modi. Come la società anche il comune è vittima della burocrazia statale. E’ importante iniziare i lavori al nuovo Franchi, questa soluzione metterà tutti d’accordo. Non possiamo lasciare abbandonato lo stadio Franchi e fargli fare la fine del Flaminio a Roma”.

