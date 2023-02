Corriere Fiorentino, Nardella-Commisso il faccia a faccia per il nuovo Franchi non è in agenda

Logico però che per convincere Commisso sarà importantissimo il prossimo incontro tra il sindaco Nardella e lo stesso patron viola. Il faccia a faccia non è ancora in agenda, ma è probabile che entro pochi giorni i due si mettano intorno a un tavolo: da discutere ci sono anche la convenzione che lascerà la gestione dello stadio in mano al club (quella attuale sarà rinnovata fino al 2024 in attesa dei lavori, quella futura potrebbe essere a 50 anni, sul modello Juventus e con canone d’affitto più alto) e l’eventuale interesse di Commisso a investire sull’area commerciale intorno al Franchi. Anche da questo punto di vista la Fiorentina ha dimostrato freddezza, ma il Comune non ha troppa fretta: i tempi per il progetto extra stadio non sono vincolati al Pnrr. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

