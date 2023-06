Repubblica: “Restyling Franchi ed i 55 milioni bloccati? La cifra aumenta, ora è di 70 milioni”

Il ricorso al TAR contro lo Stato sul taglio dei fondi per il restyling del Franchi ci sarà. Come scrive La Repubblica oggi in edicola, Palazzo Vecchio ieri l’ha ufficializzato. L’intento è quello di tutelarsi a fronte di fondi che sono stati assegnati nel 2022 dal governo Draghi e poi un anno dopo tagliati, 55 milioni diventati 70 con la revisione dei prezzi, legati ai piani urbani integrati nel PNRR.

