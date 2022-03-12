Monti: "Se il nuovo Franchi non vi piace fatelo voi. Almeno vedremo bene e non prenderemo l'acqua"

L'opinionista Gianfranco Monti ha approvato la realizzazione del nuovo Franchi elencandone tutti i vantaggi

L'opinionista Gianfranco Monti ha parlato ai microfoni di Radio Bruno Toscana. Queste le sue parole:

"Nuovo Franchi? Lo stadio non potrà mai piacere a tutti. Andate a farlo voi se non vi piace. Io credo che sia un buon progetto e finalmente funzionale. Almeno adesso sarà tutto coperto, vedremo bene, e se piove non c'è il rischio di spendere 30/40 euro e prendere l'acqua. Inoltre non occorrerà avere gli stivali per andare in bagno. Centrocampo? Importante aver recuperato Bonaventura. Maleh è il futuro ma non ha ancora la sua esperienza. Attacco? Piatek sta andando bene e sarà dura toglierli il posto. Cabral è nostro e sono curioso di vederlo"

BARONE RASSICURA SULLA SALUTE DI COMMISSO

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