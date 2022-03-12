Barone rassicura: "Commisso sta bene, storie a giro non vere. Col tempo buono tornerà a Firenze"

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato delle condizioni di salute del presidente viola Rocco Commisso

Durante l'incontro per parlare dei lavori del Viola Park, il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato anche delle condizioni di salute del presidente Commisso. Queste le sue parole sull'argomento:

"Rocco Commisso è in buona salute, questa è una cosa molto importante e le storie che ci sono in giro non sono vere. Sta migliorando, e quando sarà opportuno e il tempo sarà migliore tornerà a Firenze e sarà accanto a tutti noi per godere del futuro 'Viola Park'"

LE ALTRE PAROLE DI JOE BARONE AL VIOLA PARK

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