Pessina si sfoga: "La sovrintendenza non è il "Signor no". E' vittima della burocrazia e sotto organico"

Il sovrintendente Pessina si spiega dicendo che i tanti no non derivano dalla sovrintendenza ma dalla burocrazia italiana

Il soprintendente Andrea Pessina ha voluto spiegarsi al Corriere Fiorentino motivando diversi "no" della Sovrintendenza. Queste le sue parole:

"Dici “Soprintendenza” ed ecco “I signor no”. E invece sono proprio loro a essere prigionieri della burocrazia e pesantemente sotto organico. PNR? I progetti del Pnrr impongono fretta. Ma non si può dire quant’è bella Firenze e poi andare in un’altra direzione. Critiche contro di me? Viene spesso data una versione di parte delle cose e la gente pensa che sia io a prendere le decisioni; ho l’ultima parola, è vero, ma il procedimento è complesso. Non siamo persone bizzose e sono anche molto collaborativo".

IL PADRE DELLA GUAGNI PREOCCUPATO

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