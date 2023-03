Corriere Fiorentino: “Aumento dell’affitto oppure concessione? La Fiorentina aspetta la proposta del Comune”

«L’aspetto fondamentale è il rapporto tra il Comune di Firenze e la Fiorentina, sono loro che devono trovare un’intesa sul nuovo stadio».

Tra una telefonata e l’altra, il presidente della Regione Eugenio Giani ieri ha ripetuto questa frase come un mantra. Prima di scegliere lo stadio che ospiterà la squadra infatti, per lui serve trovare la quadra (anche e soprattutto eco-nomica) tra Nardella e Commisso sulla convenzione dello stadio che verrà: «Se fosse un usufrutto a lungo termine e a prezzo calmierato allora la Fiorentina potrebbe anche farsi carico di impegni più onerosi nello scegliere la destinazione per i prossimi due anni, se invece si parlasse di un affitto 4-5 volte più alto dell’attuale (oggi la Fiorentina paga un milione e centomila euro l’anno, ndr) il club potrebbe fare scelte diverse».

In altre parole, prima va decisa la rotta poi si saprà in che porto attraccare. A proposito dei rapporti con Commisso e il dg Barone, Nardella li ha sempre definiti «eccellenti», al punto che Palazzo Vecchio e la Fiorentina avrebbero tracciato insieme la road map partendo proprio dal punto di cui si sta dibattendo in questi giorni: il trasloco.

Sulla convenzione futura (quella per la gestione del nuovo Franchi, dal 2026 in poi) molto dovrà invece essere discusso, mentre sul rinnovo di altri 12 mesi di quella in scadenza a giugno prossimo, non sembrano esserci troppi ostacoli anche a concedere sconti ai viola, in modo da aiutare il club a sostenere costi destinati ad alzarsi a causa del trasferimento. La convenzione attualmente in vigore infatti contiene già la previsione di un canone ridotto per l’utilizzazione dello stadio in contemporanea con i lavori, mentre il canone ordinario potrà essere ridotto, addirittura dimezzato (si parla di 550 mila euro a semestre), anche nella seconda parte del 2023 qualora la Fiorentina, come pare, dovesse restituire i campini per sfruttare il suo Viola Park a Bagno a Ripoli. Stanti gli accordi già scritti per l’affitto del Franchi. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

