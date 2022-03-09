Zazzaroni duro: "Cabral è molto distante da Vlahovic, ma dipende dagli obiettivi che ha la Fiorentina"

Ivan Zazzaroni, giornalista e grande tifoso del Bologna, ha parlato della situazione attuale in casa Fiorentina

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha parlato a Radio Bruno a pochi giorni da Fiorentina-Bologna, queste le sue parole

"Molto più comodo e moderno il nuovo Franchi, dipende sempre da dove parti, in questo modo invogli la gente ad andare allo stadio, per questo motivo incassi di più, soldi che puoi spendere i giocatori. Il Viola Park è bellissimo. La Fiorentina ha fatto investimenti, il Bologna ha speso 100 euro per il mercato, sono due situazione diverse. Per fortuna che Sabatini ha portato a Arnautovic, spero per voi che giochi Nico Gonzalez, è un giocatore vero, va coccolato, sono deluso dal trattamento per Nico Gonzalez. E' stato anche un grande investimento. Piatek ti risolve in questo periodo il problema, Cabral? Se pensi a Vlahovic sei molto distante, ma anche li, dipende da quali aspettative tu hai..."

PIF E LE VOCI SULLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/repubblica-scrive-da-giorni-a-firenze-gira-una-voce-su-pif-e-la-fiorentina-si-aspetta-commisso/168357/