Repubblica: “Franchi, oggi la decisione del TAR del Lazio sui fondi revocati per il restyling”

Scrive Repubblica, oggi il TAR del Lazio si pronuncerà sul ricorso del Comune di Firenze per l’annullamento del decreto ministeriale che ha revocato i fondi fissati per il restyling del Franchi. Ma, come riferisce il Comune, l’avvocatura dello Stato ha chiesto un rinvio “per la complessità della vicenda”, con Palazzo Vecchio che si è opposto. Oggi vedremo che cosa decideranno i giudici amministrativi, mentre nel frattempo sul tema tagli dei soldi europei si dice «sempre più preoccupato» il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il quale si è mostrato anche critico sulla gestione del governo: «Abbiamo quantificato che sui 7,5 miliardi dei fondi Pnrr per la Toscana ne spariranno circa 900 milioni di euro» – ha affermato il Governatore.

