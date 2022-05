Nardella annuncia: “Il nuovo Franchi farà aumentare i ricavi della Fiorentina di 25 milioni”

Ai microfoni di Lady Radio ha parlato il sindaco di Firenze Dario Nardella. Queste le sue parole:

“Giovedì scorso c’è stata la riunione tecnica al Ministero dei beni e delle attività culturali, stiamo rispettando la tabella di marcia sul Franchi. C’è stato anche il confronto con i tecnici della Fiorentina, mi risulta che la riunione sia andata bene. Il nuovo Franchi avrà 10-15 mila metri quadri di attività economica al suo interno capaci di rendere circa 25 milioni di euro all’anno rispetto ai 6-7 attuali. E con quei soldi si può comprare un gran bel giocatore, di fatto il nuovo Franchi varrà quanto il cartellino di un giovane talento del calcio. Poi c’è il commerciale esterno che va realizzato e la Fiorentina potrebbe essere interessata a partecipare alla gara. Studieremo insieme alla Fiorentina una convenzione per il futuro, che riguarderà lo stadio e tutto ciò che rientra nel nuovo impianto. Non abbiamo interesse a fare lo stadio nuovo per guadagnarci come Comune. Noi vogliamo dare uno stadio nuovo alla città, ai tifosi e alla società”.

