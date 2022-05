Corvino: “Cessione Vlahovic, che affare! Il treno Juve? Passò anche per me ma restai a Firenze”

Pantaleo Corvino, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport, ecco alcuni interessanti passaggi: “Vlahovic è stato l’ultimo mio colpo nella Fiorentina. In quella squadra c’era un attacco con Vlahovic, Muriel, Chiesa e Simeone! Ora sto pensando a chi sarà il prossimo a Lecce, la mia Firenze del sud!. Con Vlahovic la Juve ha fatto un grosso affare, come lo ha fatto la Fiorentina a cederlo a quelle condizioni contrattuali. Vlahovic e Chiesa vanno a completarsi, è una grande coppia. Il treno Juve? Passò anche per me”.

