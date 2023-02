Nazione, restyling Franchi c’è il sì della Soprintendenza. Relazione sul tavolo dei Ministri

Il ministro della Cultura Sangiuliano decolla. Era al Louvre per affrontare il nodo della restituzione di alcuni beni archeologici trafugati ed esportati illegalmente dall’Italia all’estero e finiti nella collezione del museo francese. Ma più che il rispetto delle regole aeroportuali si capisce che dello stadio di Firenze non vuol parlare. Non ora. Eppure il suo pronunciamento è atteso: una questione di ore. Sul suo tavolo, infatti, giace la relazione vergata dalla soprintendente Antonella Ranaldi richiesta a tempo di record.

Per 24 ore lei non ha lavorato ad altro, totalmente assorbita dall’impegno per il ministro.Il parere complessivo della Ranaldi è positivo. Anche se le bocche sono cucite e toccherà al ministero l’ultima parola, la soprintendenza è una propaggine locale del ministero, difficile che il titolare del dicastero la possa smentire, anche perché prima della relazione che mette tutti i punti nero su bianco, fra i due erano intercorse lunghe conversazioni. Lo scrive La Nazione.

