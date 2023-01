 Nuovo Franchi: sono arrivate le prime risposte, 2.500 i parcheggi. Ma quale sarà il nuovo piano di afflusso?

«Sì, il nuovo parcheggio da 2.500 posti sarà gratuito per i residenti» e sì, le orribili cancellate del prefiltraggio che ingabbiano il viale Fanti saranno «spostate», ma «no, non è ancora possibile sapere quale sarà il nuovo piano di afflusso dei tifosi verso il Franchi». Oltre due mesi dopo l’incontro pubblico previsto dal bando per il restyling del Franchi, il Comune di Firenze ha pubblicato le risposte alle tante domande poste dai circa 300 cittadini intervenuti al Mandela Forum lo scorso 19 novembre: in diversi casi — come per la questione sicurezza e l’afflusso dei tifosi — i tecnici di Palazzo Vecchio hanno preferito rimandare le considerazioni finali al «progetto definitivo» che lo studio Arup consegnerà entro febbraio (ieri intanto è iniziata la conferenza dei servizi), così se qualche indicazione nuova rispetto c’è rimangono molti dubbi senza risposta.

Sulla viabilità per esempio si spiega che «a differenza delle opere legate al Pnrr, il progetto della nuova tramvia è previsto per fine 2028. Ciò nonostante, c’è la necessità e la volontà di realizzare i due progetti di pari passo, al fine di migliorare l’accessibilità all’area». La volontà infatti resta quella di portare il tram a Campo di Marte nel 2026, nell’anno in cui anche lo stadio sarà inaugurato. Tra i cinque macro temi affrontati nel report — progetto architettonico, stadio e impianti sportivi, aree esterne, sostenibilità e mobilità — il più dibattuto è stato sicuramente il traffico e la reale accessibilità a quello che i progettisti hanno pensato come un moderno quartiere green. «Se verrà chiusa l’area nel giorno delle partite? La questione — scrivono i tecnici comunali — deve essere approfondita con la Questura, ma verosimilmente l’area non sarà più chiusa, giacché in zona si trovano hotel e attività commerciali». E il parcheggio? «Senza partite, il nuovo parcheggio accanto alla stazione Campo di Marte sarà gratuitamente a disposizione dei residenti», quando giocherà la Fiorentina invece sarà diviso con i tifosi. Allo studio, con Ferrovie, anche «la prosecuzione del sottopasso in modo da collegare via Mannelli e via Campo d’Arrigo», che però «non è parte integrante del progetto».

Tra dubbi e domande originali («Resterà il monumento ai martiri?», «Le “vele” saranno calpestabili?» «Il ferro contenuto nel cemento è solido?», «Il chiosco La Piera che fine farà?»), c’è anche chi si è posto il dubbio di iniziare questo mega progetto senza il sostegno della Fiorentina. Che ancora, per altro, non ha neanche fatto sapere se intende restare al Franchi durante i lavori o no: «Per l’agibilità dello stadio sono previste due opzioni, ma sarà necessario attendere la decisione del club», la vaga risposta di Palazzo Vecchio. Commisso, ormai da qualche giorno, è tornato in città. Di incontri con Nardella però non ne sono stati fissati, anche se con il sindaco ci sono già stati contatti telefonici. «Per le società sportive — continua il report — che fanno attività al Cerreti non è stato individuato un ricollocamento. L’impianto verrà spostato a Coverciano». Dopo l’Sos dell’Affrico insomma, arriva la conferma che la nuova cittadella dello sport non avrà scuole calcio al suo interno. Molte anche le richieste di chiarimento sul verde, area commerciale: il grande parco urbano «sarà interamente calpestabile e ecosostenibile», mentre hotel e negozi — «che non è possibile sapere da chi saranno gestiti» — saranno inseriti nel contesto per «attirare anche i turisti, così da allargare il centro città». Lo scrive il Corriere Fiorentino.

