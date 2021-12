“Per i lavori al Franchi la Fiorentina non giocherà a Firenze per un anno. A marzo il progetto”

Al Corriere Fiorentino ha parlato il presidente dell’ordine degli architetti Marco Fagnoni raccontando i progressi per la realizzazione del nuovo Franchi:

“Da questo bando potrà nascere una nuova Firenze, ma di certo dovremo passare attraverso molte difficoltà. La prima è far traslocare la Fiorentina altrove per almeno un anno. Dubito fortemente infatti che i lavori potranno consentire l’apertura dell’impianto ai tifosi. Quando verrà presentato il progetto? Entro il 31 gennaio gli otto candidati rimasti in gara porteranno gli elaborati, a marzo verrà svelato il progetto vincitore che consentirà di curare una grande opera e di costruire una casa più al passo coi tempi per la Fiorentina. Quando finiranno i lavori? I lavori inizieranno nel 2023 e vedranno la fine nel 2026″.