Nardella: "Settimana prossima incontrerò Barone. Fiorentina giocherà al Franchi durante i lavori"

Dario Nardella ha parlato della situazione del Nuovo Stadio Franchi con la Fiorentina stessa, previsto incontro con Joe Barone

Dario Nardella, sindaco di Firenze, questa mattina a Palazzo Vecchio ha parlato di alcuni aspetti legati alla costruzione del Nuovo Stadio Franchi, le sue parole:

"La prossima settimana incontrerò Joe Barone per iniziare a lavorare insieme, quando abbiamo firmato la proroga per la convenzione del Franchi abbiamo precisato che faremo un gruppo di lavoro per cominciare a vedere le esigenze che ha la Fiorentina sul nuovo Franchi, uno dei punti che la giuria ha tenuto conto per il progetto vincitore è stata l'opzione di poter fare i lavori con la squadra in campo, poi approfondiremo il tutto con la Fiorentina e con il progettista"

ZAZZARONI DURO CON CABRAL

https://www.labaroviola.com/zazzaroni-duro-cabral-e-molto-distante-da-vlahovic-ma-dipende-dagli-obiettivi-che-ha-la-fiorentina/168373/