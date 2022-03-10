Nardella: "Nuovo Franchi farà triplicare i ricavi alla Fiorentina. Sarà più bello dello Juventus Stadium"

Il sindaco di Firenze Nardella ha parlato dei rapporti con la Fiorentina e di come sarà il nuovo stadio Franchi

Il sindaco di Firenze Dario Nardella al Corriere dello Sport ha parlato anche dei rapporti con la Fiorentina sul nuovo stadio e di come sarà ristrutturato. Queste le sue parole:

"Rapporti con il club viola? Io mi limito ai fatti. Stiamo lavorando insieme. Abbiamo firmato con il direttore Barone la proroga biennale della convenzione per il Franchi e abbiamo inserito in questo accordo la costituzione di un gruppo di lavoro sul monitoraggio dei lavori sul nuovo stadio. E' chiaro che per completare i lavori dovremmo collaborare costantemente. Ricavi? Per come è concepito ha una redditività almeno tre volte superiore a quello attuale Pensiamo agli sky-box, all’uso degli spazi commerciali interni, alla maggiore comodità dei posti.

Già lo stadio di per sé sarà un eccellente fonte di ricavo per la Fiorentina, una valutazione non mia, ma ispirata allo studio della Deloitte commissionato dalla stesso club e basato sulla capienza di 40.000 posti. Abbiamo per questo inserito nel progetto lo stesso numero di posti richiesto dal la società. Siamo a livelli dello Juventus Stadium, ma sarà più bello. Posso dirlo? Molto più bello e più comodo. E cominciamo da qui”.

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