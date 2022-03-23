Gravina: "I soldi per il nuovo Franchi trovati grazie al nostro spostamento del museo del calcio lì"
Gravina si prendere i meriti per la ristrutturazione dello stadio della Fiorentina che avverrà entro il 2026
A cura di Redazione Labaroviola
23 marzo 2022 12:10
Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato a Repubblica. Queste le sue parole sulla realizzazione del nuovo stadio Franchi:
"Pnrr per gli stadi? Credo di no. I soldi dati per lo stadio di Firenze sono stati stanziati grazie anche alla disponibilità della Figc di spostare il museo del calcio al Franchi".