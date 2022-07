Il Corriere Fiorentino fa il punto sulla ristrutturazione dello stadio Artemio Franchi Ieri il dg Joe Barone è rimasto guardingo: “Dobbiamo prima capire quando saranno l’inizio e la fine del lavoro, la Fiorentina comunque si farà trovare pronta”. Restano in piedi dunque l’ipotesi Castellani di Empoli per le gare di campionato 2023/24 e Mapei di Reggio Emilia per l’eventuale Europa.

