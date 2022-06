Repubblica, la Fiorentina deve decidere se giocare con 20.000 spettatori o lasciare il Franchi per i lavori

Secondo Repubblica nei prossimi giorni ci saranno incontri fra i dirigenti viola e il sindaco Nardella per trovare una soluzione congeniale per tutti per lo stadio Franchi. Durante i lavori le opzioni, in questo caso, sarebbero due: giocare con il cantiere in corso o lasciare momentaneamente il Franchi. La prima richiederebbe maggior tempo di esecuzione dei lavori ma consentirebbe di avere il proprio stadio a disposizione anche se alla metà della capienza, la seconda li velocizzerebbe ma costringerebbe la squadra a migrare per non poche partite. La decisione spetta alla Fiorentina.

