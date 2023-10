Renzi non ci sta e annuncia battaglia, considerati troppo alti i costi per ristrutturare il Padovani

La Nazione racconta che il campo sportivo Padovani torna a far discutere. I protagonisti della vicenda sono adesso i partiti politici: il PD e Italia Viva sono ormai ufficialmente ai ferri corti proprio sul tema restyling dell’impianto, bisognoso di 10 milioni. Lo stadio di Campo di Marte potrebbe anche ospitare le partite della Fiorentina invece del Rugby ma anche alcuni concerti, con la palla ovale che si trasferirebbe al Centro Sportivo Astori con tutte le incognite del caso. La delibera con variazione di Bilancio, scrive La Nazione, domani arriverà all’attenzione della Commissione Uno prima di arrivare in Consiglio per l’approvazione, ma Italia Viva è pronta a dare battaglia sulle cifre. Il partito di Renzi vuole chiedere lumi al sindaco perchè reputa la cifra per la ristrutturazione del rugby troppo alta

