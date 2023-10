Prandelli: “Quando venni con la Juve a giocare a Firenze capii cosa è il calcio qui, anche Platini tremava”

Ai microfoni di Radio Bruno ha parlato l’ex mister della Fiorentina Cesare Prandelli. Queste le sue parole: “Mi ricordo, eravamo sdraiati nel pullman con i brividi e si capì cosa significava venire a giocare a Firenze. Lo capì anche Platini.Innanzitutto, l’arte di Firenze è conosciuta da tutti. Un museo a cielo aperto. La cosa che mi ricordo di più di tutti e che dal punto di vista calcistico ti può regalare tutto. I fiorentini sono strepitosi anche se pretendono moltissimo.I primi mesi ero in difficoltà perchè eravamo terzi e mi dicevano che andava tutto troppo bene. Ovviamente, con ironia. Una sera ero a casa, guardavo una trasmissione sull’alluvione. E vidi una scena che mi fece capire cosa sono i fiorentini.La fiorentinità ti entra dentro e affronti la vita con ironia e con battute che servono a sdrammatizzare.Ogni squarcio di Firenze è bellissimo. Vivevo sopra Arcetri ed è stato straordinario. Per non parlare delle chiese. Ogni volte c’è qualcosa di nuovo da vedere. A me piace l’arte, il bello. Mi sento cittadino di Firenze.Mi interesso, leggo. La vita è vivere il quotidiano delle persone che vivono in un certo posto.In molti ci hanno provato, ma non mi sentirei a mio agio. Mi piace l’idea di risolvere i problemi, al di là dell’ideologia. Bisogna andare oltre i partiti e non litigare.Firenze una delle città più generose al mondo. Lo dice la storia di questa città”.