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Notizie Platini Fiorentina

Prandelli: "Quando venni con la Juve a giocare a Firenze capii cosa è il calcio qui, anche Platini tremava"

19 ottobre 2023 11:10

Quindicimila morti per 5760 minuti di calcio. Ne valeva veramente la pena? Il peggior mondiale di sempre

04 dicembre 2022 22:04

Frey: "Vorrei allenare alla Fiorentina. Ecco cosa ci ha detto Platini dopo l'arbitraggio di Ovrebo"

25 aprile 2020 20:37

Platini, ricorso non ammissibile per la Corte europea di Strasburgo: "Sanzione giustificata"

05 marzo 2020 11:39

Platini contro il Var: "Il calcio non può essere arbitrato dal video, la televisione falsa alcuni episodi"

07 febbraio 2020 21:21

Arrestato Platini. L’ex Juventus indagato per corruzione relativa ai Mondiali in Qatar

18 giugno 2019 23:50

Platini, Onu: "La Var le piace? No, è stata una scelta obbligata. È colpa dei giornalisti se…"

30 marzo 2019 14:28

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