Arrestato Platini. L’ex Juventus indagato per corruzione relativa ai Mondiali in Qatar

Terremoto nel mondo del calcio internazionale. L’ex presidente della Uefa, Michel Platini, è sotto torchio della polizia francese che indaga per una presunta corruzione per l’assegnazione dei Mondiali...

Terremoto nel mondo del calcio internazionale. L’ex presidente della Uefa, Michel Platini, è sotto torchio della polizia francese che indaga per una presunta corruzione per l’assegnazione dei Mondiali di calcio al Qatar. Indagato, a piede libero, anche Claude Gueant, consigliere dell’ex presidente francese Nicolas Sarkozy ed ex ministro dell’Interno della Francia.

Il legale del campione, William Bourdon definisce il suo assistito «totalmente estraneo ai fatti», nega che Platini sia stato fermato e precisa che è stato interrogato «come testimone». «Sta rispondendo serenamente e con precisione a tutte le domande e ha fornito spiegazioni utili. È assolutamente fiducioso».

Fonte: La Stampa