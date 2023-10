Frey: “Nico? Il nostro Mutu. Champions? Il prossimo step l’Europa League. Terracciano? Merita la titolarità”

Sebastien Frey, ex portiere della Fiorentina è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport:“ Fiorentina mia e quella attuale? Di sicuro la bravura dei due tecnici. E non dimentichiamoci che Italiano ai tempi del Verona è stato allenato da Prandelli. Ha saputo riportare quell’entusiasmo fondamentale per una piazza particolare come quella viola. Certo, i risultati aiutano, ma si sente nell’aria che ora c’è un clima costruttivo. Oltre che far giocare bene le loro squadre, Vincenzo e Cesare hanno saputo creare uno spogliatoio unito. La base di ogni successo. Critiche ad Italiano? Tutte le conquiste richiedono tempo. Basti pensare a cosa ha fatto con Bonaventura, arrivato dal Milan quando sembrava in parabola discendente. Il tecnico ha saputo rigenerarlo, ora è un vero trascinatore e si è riconquistato con pieno merito anche la Nazionale. Poi ha parlato di Bonaventura definendolo un leader silenzioso come lo era Ujfalusi. Nico Gonzalez? Gol e classe, Nico è il nostro Mutu. Nel 2009 la svolta Champions arrivò a Marassi, eravamo sotto 3-0 e Adrian nel finale si inventò una tripletta pazzesca. Anche con l’argentino, come per Quarta, Italiano è stato bravo a trasmettere la giusta tranquillità. La Champions è possibile? Meglio ragionare per gradi. Al tempo in A non c’era questa concorrenza, con le milanesi, il Napoli, la Juve senza Coppe, le romane che si riprenderanno e un’Atalanta più abituata a stare in alto. Il prossimo step può essere l’Europa League. Però mi rifaccia la domanda a gennaio, quando le rose lunghe fanno la differenza.

Il mercato di Gennaio? Se la Fiorentina sarà ancora in alto, Commisso farà l’ennesimo sforzo. Ha appena investito 120 milioni per il Viola Park, un gioiello unico in Europa, forse nel mondo. Rocco da monumento, anche per il mercato molto intelligente, concordato in estate con Italiano. Terracciano? Sono troppo felice per Terracciano, ogni estate viene messo in discussione ma non dice una parola. Si sta meritando la maglia da titolare malgrado Christensen sia al suo livello. I punticini portati dal portiere alla fine possono fare la differenza. Più facile tornare in Champions o vincere la Conference? Credo la seconda, anche per la voglia di rifarsi dopo la beffa col West Ham. Ma se Beltran e Nzola in A portano 15-20 gol…”

LEGGI ANCHE, AMBROSINI: “4-2 ALLA JUVE? HO DOVUTO PAGARE LA CENA A TUTTI. COSTRETTO A VIVERLO DAGLI SPOGLIATOI, OGNI 30” UN BOATO”