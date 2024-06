Nardella: “Ci sono delle leggi da rispettare e un percorso da seguire per lo stadio, io faccio il sindaco”

Ai microfoni di “Firenze e dintorni” è intervenuto il sindaco uscente, Dario Nardella che ha parlato della questione dello stadio Franchi: “Il mio obbiettivo è quello di dare risposte alla comunità di Campo di Marte in cui si trova lo stadio Franchi, non voglio e farò il possibile, in quanto amministratore pubblico, per evitare che diventi come il Flaminio di Roma che è abbandonato. Abbiamo risolto il problema su dove far giocare la Fiorentina come ci hanno chiesto di fare, abbiamo firmato la convenzione anche per quest’anno. Siamo tranquilli, vogliamo dare delle risposte ai fiorentini. Esiste una forte candidatura per Firenze per ospitare gli Europei nel 2032 e sarà una grande occasione collettiva. Non voglio interpretare le parole di nessuno, c’è un percorso e ci sono delle leggi da rispettare. Faccio il sindaco tutto qui”.