Nardella: “Non vedo l’ora che dopo il Viola Park sorga presto il nuovo stadio di calcio”

Il Sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato questa mattina durante il Consiglio comunale a Firenze sella delibera che limita gli affitti turistici in area Unesco. Tra i vari temi toccati anche quello relativo alla vicenda che ha coinvolto Francesco Matteini e alcuni dirigenti Viola: “Io non ero presente e non ho avuto tempo di farmi un’idea chiara su quello che è successo, anzi mi piacerebbe parlare sia con il giornalista che con la società con cui ho un rapporto diretto, per capire bene la vicenda e poi potermi esprimere in modo adeguato e consapevole”.

Poi ha proseguito aggiungendo poi che parteciperà all’evento per l’inaugurazione del Viola Park del 11 ottobre: “Sono stato invitato già da qualche giorno, e tornerò apposta un po’ prima da Bruxelles dove sono relatore del piano di ricostruzione dell’Ucraina al comitato delle Regioni e delle città. Parteciperò all’inaugurazione perché il Viola Park è un impianto importante ed una struttura importante della città, e non vedo l’ora che accanto al Viola Park sorga presto anche il nuovo stadio di calcio”.