Nardella: “Entro martedì prossimo porterò in giunta la delibera per la Tranvia Firenze-Bagno a Ripoli”

Dario Nardella ha fatto il punto sull’andamento dei lavori infrastrutturali della città metropolitana, tra cui anche la linea tranviaria che collegherà il capoluogo a Bagno a Ripoli. Di seguito le primo cittadino di Firenze: “Entro martedì della prossima settimana porterò in giunta la delibera per il via libera ai lavori della linea tranviaria Firenze – Bagno a Ripoli. Ormai l’accordo con le imprese é in dirittura d’arrivo, le prime opere che cantierizzeremo sono il parcheggio scambiatore di Bagno a Ripoli (quello adiacente al Viola Park ndr.) e il nuovo ponte che realizzeremo all’altezza dei quartieri 2 e 3”.