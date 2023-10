Nardella attacca: “A Firenze lo stadio è avanti rispetto ad altre città, polemiche non ci interessano”

Ai microfoni di Italia 7 ha parlato il sindaco di Firenze Dario Nardella. Queste le sue parole: “Per la riqualificazione dello stadio Franchi di Firenze stiamo andando avanti ed entro questo mese pubblicheremo il bando dei lavori per la parte già finanziata. In confronto ad altre città, fatta eccezione per Torino con l’Allianz Stadium, siamo più avanti, il resto sono polemiche a cui manco rispondiamo. La notizia deli Europei ci aiuta e spinge e sono fiducioso che i 55 milioni ingiustamente tolti ci verranno restituiti. A Venezia li hanno ridati non vedo perchè non debbano essere restituiti pure a noi”

NICO GONZALEZ E’ UN TALISMANO PER LA FIORENTINA